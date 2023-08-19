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السبت، 19-08-2023 04:10 م

الأسير عبد الناصر عيسى يدخل عامه الـ29 في الأسر

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الوكيل الإخباري- دخل الأسير عبد الناصر عيسى من نابلس، اليوم السبت، عامه الـ29 على التوالي، وذلك منذ اعتقاله عام 1995.

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وقد تعرض الأسير عيسى للمطاردة من قبل الاحتلال لمدة عام قبل اعتقاله عام 1995، وسبق أن أمضى سنوات في سجون الاحتلال، وعقب اعتقاله واجه تحقيقا قاسيا استمر لفترة طويلة، وحُكم عليه لاحقا بالسّجن مدى الحياة، حيث أمضى ما مجموعه 32 عاما في الأسر.


ولفت نادي الأسير إلى أنّ عيسى تمكّن من مواجهة سنوات أسره بإكمال دراسته، حيث حصل على أكثر من شهادة في درجة البكالوريوس، وكذلك الماجستير وهو يعتبر من الأسرى الفاعلين على كافة المستويات.


وخلال سنوات اعتقاله فقد والديه، حيث توفي والده عام 2006، وقبل وفاته كان محروما من زيارته، وفي عام 2017 توفيت والدته دون أن يتمكن من وداعهما.

 

وفا


 




 

 


 

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