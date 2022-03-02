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الأربعاء، 02-03-2022 04:26 م

الأسير محمد رزق تعرض لتعذيب وحشي أثناء الاعتقال والتحقيق

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الوكيل الإخباري-قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الأربعاء، إن الأسير محمد ياسر صالح رزق (24 عاما) من محافظة بيت لحم، تعرض لتعذيب وحشي أثناء الاعتقال والتحقيق معه.

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وأوضحت الهيئة في بيان صحفي، أن الأسير رزق تعرض للضرب أثناء الاعتقال على جميع أنحاء جسده، وتعمد جنود الاحتلال التركيز على قدميه المصابتين، واستخدموا أعقاب البنادق في ضربه، كما استمروا بالتنكيل به أثناء تواجده في الجيب العسكري، حتى وصوله الى مركز تحقيق عصيون.


وأشارت إلى ان مسلسل التعذيب استمر أثناء التحقيق مع الأسير رزق، ما زاد من ألم اصابته في قدميه، في ظل تعمد ادارة السجن إهماله طبيا، وعدم الاستجابة لمطالبه المتكررة في عرضه على طبيب.

 


يذكر أن الأسير رزق أمضى سابقا عاما في سجون الاحتلال

 

وفا

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