الأمم المتحدة: الاحتلال شن 58 هجوماً على مرافق طبية في غزة

الوكيل الإخباري - قالت الأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، إن الاحتلال الإسرائيلي شن 58 هجوما على مرافق طبية ورعاية صحية في قطاع غزة منذ السابع من الشهر الجاري.

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وذكر مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة أن هجمات الاحتلال أدت إلى استشهاد 16 عاملاً في مجال الرعاية الصحية وإصابة 28 آخرين، وإلحاق أضرار بـ26 مستشفى ومنشأة رعاية صحية أخرى، بما في ذلك 17 مستشفى و23 سيارة إسعاف.



وأشار البيان إلى أن 4 مرافق صحية وجميعها في شمال قطاع غزة هي (بيت حانون، ومؤسسة حمد للتأهيل، والكرامة، والدرة) لم تعد قادرة على العمل.

