الأونروا: الوضع في الضفة الغربية يزداد سوءا

الوكيل الاخباري -

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قال المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) فيليب لازاريني إن الوضع في الضفة الغربية يزداد سوءا يوما بعد آخر، بما في ذلك مخيمات اللاجئين.وأضاف لازاريني في تدوينة على منصة "إكس" قائلا إن "العملية الأخيرة التي نفذتها قوات الأمن الإسرائيلية في مخيم نور شمس تسببت في خسائر في الأرواح، إضافة إلى أضرار جسيمة في منازل السكان والخدمات العامة".وأشار إلى استشهاد مئات الأشخاص في الضفة الغربية، بينهم ما لا يقل عن 112 طفلا فلسطينيا، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول.كما قال إن "القيود المفروضة على الحركة وعنف المستوطنين الإسرائيليين تعيق وصول الناس إلى الوظائف وسبل العيش وتفرض حالة من الخوف المستمر".