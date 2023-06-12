الشؤون الفلسطينية والأونروا تبحثان قضايا تتعلق بعمل الوكالة

الوكيل الاخباري- بحث مدير عام دائرة الشؤون الفلسطينية المهندس رفيق خرفان ومدير شؤون وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الأردن، أولاف بيكر، اليوم الاثنين، عدة قضايا تتعلق بعمل الوكالة في المملكة.

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وناقش الطرفان، حسب بيان الدائرة اليوم، ملف العاملين لدى الوكالة، ونتائج مسح الرواتب، والتعيينات، بإلإضافة إلى القضايا المتعلقة بعمال المياومة لدى الوكالة.

وعُقِد على هامش الاجتماع لقاء مع اللجنة التنسيقية العليا لذوي الإعاقة بحضور النائب أحمد السراحنة لمناقشة أهم القضايا والتحديات التي تواجه مراكز التأهيل المجتمعي.

بترا