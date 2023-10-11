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الأربعاء، 11-10-2023 06:19 ص

الأونروا: غزة بلا مساعدات منذ السبت وغارات إسرائيل قتلت 4 موظفين

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الوكيل الاخباري - قالت مسؤولة في وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين (الأونروا)، اليوم الأربعاء، إن الوكالة لم تتمكن من إدخال أي مساعدات إلى قطاع غزة، منذ السبت.

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وكشفت جولييت توما، مديرة الإعلام والتواصل لدى الوكالة، في مقابلة مع خدمة أخبار الأمم المتحدة، عن أن الوكالة "فقدت 4 من موظفيها نتيجة الغارات الجوية على غزة"، وتعرضت 14 منشأة من منشآتها على الأقل للضرر "بشكل مباشر وغير مباشر".


وذكرت أن مقر الأونروا تعرض لأضرار جانبية صباح الثلاثاء "بسبب الضربات الجوية العنيفة في الأحياء المجاورة، فيما كان بعض موظفيها (الوكالة) يحتمون في نفس المجمع في مبنى مجاور".


وأضافت أن مدرسة تابعة للأونروا تؤوي النازحين "تعرضت لضربة مباشرة" قبل أيام، لكنها أكدت في الوقت ذاته أنه "حتى الساعة لم تقع أي إصابات وضحايا في مرافق الوكالة".


وقالت توما إن الأونروا تستضيف حاليا 170 ألف شخص في أكثر من 80 مدرسة ومرافق أخرى في جميع أنحاء قطاع غزة.


 




 

 


 

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