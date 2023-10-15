الاتحاد الأوروبي يزيد مساعداته ثلاثة أضعاف لغزة

الوكيل الاخباري- قالت المفوضية الأوروبية، اليوم السبت، إنها سترفع مساعداتها الإنسانية الحالية لغزة إلى ثلاثة أضعاف، لتصل إلى 75 مليون يورو (78.8 مليون دولار)، مشيرة إلى أنها ستعمل مع وكالات الأمم المتحدة لضمان وصول المساعدات إلى المحتاجين إليها.

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وقالت رئيسة المفوضية، أورسولا فون دير لاين، إنه بعد محادثات مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، ستزيد المفوضية فورًا حزمة المساعدات الإنسانية لغزة بمبلغ قدره 50 مليون يورو، وسيرفع ذلك المجموع إلى أكثر من 75 مليون يورو.



وقرر الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي الإبقاء على مساعداته للفلسطينيين، متراجعا عما قاله مفوض بالاتحاد عن أن المفوضية الأوروبية قررت وضع جميع مساعداتها التنموية للفلسطينيين، البالغة قيمتها 691 مليون يورو، قيد المراجعة.