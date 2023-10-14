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السبت، 14-10-2023 11:03 ص

"بؤرة من الجحيم".. قصف الاحتلال يتواصل على غزة وساعة الصفر تقترب

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الوكيل الإخباري - "قطعة من الجحيم".. هكذا وصفت منظمات أممية على رأسها الأونروا، الوضع في غزة، بعد مرور أسبوع على عملية طوفان الاقصى التي نفذتها المقاومة ضد العدوان الاسرائيلي . اضافة اعلان


إلا أن هذا الوضع المأساوي مرجح للتدهور أكثر مع تناقص مهلة الـ 24 ساعة التي منحها الاحتلال إلى سكان شمال غزة من أجل ترك بيوتهم والتوجه جنوباً، لاسيما أن نقل أكثر من مليون فلسطيني من الشمال إلى الجنوب خلال تلك الفترة القصيرة محال، حسب ما أكدت الأمم المتحدة ومسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل، اليوم السبت.

واعتبر بوريل أن إجلاء مليون مدني من شمال غزة أمر خطير للغاية ويكاد يكون مستحيلا.

وكان ما يقارب 400 ألف فلسطيني تركوا منازلهم في شمال القطاع أمس، وتوجهوا نحو مناطق الجنوب، في رحلة شقاء و"تهجير" كما وصفوها.

أتى ذلك، بعدما حث جيش الاحتلال الإسرائيلي، أمس الجمعة، في إنذار عاجل "كافة سكان شمال غزة على إخلاء منازلهم والتوجه جنوباً، وعدم العودة قبل إبلاغهم".العربية

 




 

 


 

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