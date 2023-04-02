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الأحد، 02-04-2023 11:36 م

الاحتلال الإسرائيلي: إسقاط “مسيرة” تسللت من الأراضي السورية

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الوكيل الاخباري - أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الأحد، إسقاط طائرة مسيرة مجهولة، تسللت من جهة الأراضي السورية داخل الأجواء الإسرائيلية.
 
وأفاد بيان لجيش الاحتلال، بإسقاط الجسم الجوي في منطقة مفتوحة”، مشيرا إلى أنه لم يشكل أي خطر في أي مرحلة.

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أضاف البيان أنه تم قبل قليل استدعاء مروحيات ومقاتلات حربية تابعة للجيش في أعقاب رصد قطعة جوية مجهولة تسللت من جهة الأراضي السورية إلى داخل الأجواء الإسرائيلية حيث تمت متابعة القطعة الجوية من قبل وحدة المراقبة الجوية التابعة لسلاح الجو الاسرائيلي”.

 

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