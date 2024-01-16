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25 شهيدا على الأقل في قصف إسرائيلي على غزة

الثلاثاء، 16-01-2024 12:16 ص

الاحتلال : نواجه ساعات صعبة

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الوكيل الاخباري - قال المتحدث باسم جيش الاحتلال، دانيال هاغاري، إن جيشه يواجه ساعات صعبة، لافتا إلى أنهم يقومون بإبلاغ عائلات المحتجزين بتحديثات عن مصير أبنائهم.

جاء ذلك عقب إعلان كتائب القسام الذراع العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس، عن مصير 3 محتجزين من بينهم محتجزين اثنين قتلا بنيران قصف طيران الاحتلال.

وأقر المتحدث باسم جيش الاحتلال بمقتل المحتجزين لدى حماس في غزة، ظهروا في الفيديو الأخير.

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