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الاحتلال يأخذ قياسات منزلين تمهيدا لهدمهما في الخليل

الأربعاء، 23-08-2023 10:01 ص

الاحتلال يأخذ قياسات منزلين تمهيدا لهدمهما في الخليل

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الوكيل الاخباري - أخذت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، قياسات منزلين مملوكين لعائلة الشنتير بمدينة الخليل تمهيدا لهدمهما، واعتقلت خمسة شبان من مناطق متفرقة بالمحافظة.

وقالت مصادر، إن قوة معززة من جيش الاحتلال اقتحمت "خلة مناع" جنوبي المدينة، ونفذت عمليات تمشيط ومسح هندسي لمنزلي المعتقلين محمد مصطفى مصباح الشنتير، وصقر أكرم مصباح الشنتير، تمهيدا لهدمهما.

وتتهم سلطات الاحتلال المعتقلين من عائلة الشنتير، بتنفيذ عملية إطلاق نار على مركبة للمستوطنين، الإثنين الماضي، أدت إلى مقتل مستوطِنة وإصابة آخر بجروح خطرة.

وفي غضون ذلك، اندلعت مواجهات بين عشرات الشبان وقوات الاحتلال التي اقتحمت "خلة مناع"، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

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