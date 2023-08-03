الخميس 03-08-2023
الوكيل الاخباري

الاحتلال يصيب فلسطينيين اثنين ويعتقل 16 آخرين في الخليل

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الخميس، 03-08-2023 09:15 ص

الاحتلال يصيب فلسطينيين اثنين ويعتقل 16 آخرين في الخليل

اسعاف 5


الوكيل الاخباري - أصيب فلسطينيان بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، واعتُقل 16 آخرين بينهم أطفال، فجر اليوم الخميس، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدات بيت أمر والسموع وبيت أولا في محافظة الخليل.


وقال الناشط الإعلامي محمد عوض لـ"وفا"، إن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة بيت أمر شمال الخليل، واعتقلت طارق جمال أبو مارية (32 عاما)، ومحمد عز الدين أبو مارية (37 عاما)، وزين جواد بحر (25 عاما)، وزين جمال مقبل (24 عاما)، ويوسف أحمد صبارنة (38 عاما)، ويزن وهيب اخليل (14 عاما)، وأحمد كريم اخليل (17 عاما)، وحسن وليد صبارنة (18 عاما)، ومحمد نظام اخليل (21 عاما)، وعبد الله محمد صبارنة (23 عاما)، وعلاء وشقيقة قسام غازي عادي (22 و17 عاما)، ومحمد محمود بحر (26 عاما)، ومهدي محمد أبو مارية (18 عاما)، بعد أن داهمت منازلهم وفتشتها وحطمت أبوابها ومحتوياتها من أثاث.

وأضاف أن مواجهات اندلعت في منطقة مثلث العين خلال حملة الاعتقالات التي شنتها قوات الاحتلال في بيت أمر، أطلقت خلالها الرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الغاز السام والصوت، ما أدى إلى إصابة شابين بالرصاص المعدني، والعشرات بالاختناق.

وفي سياق متصل، أفادت مصادر بأن قوات الاحتلال اقتحمت بلدتي السموع وبيت أولا، واعتقلت كلا من نور محمد مفلح الزعارير، ومحمد علي محمود السراحين بعد مداهمة منزليهما.

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وفا


 




 

 


 

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