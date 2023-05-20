السبت 20-05-2023
الوكيل الاخباري

إصابة 36 شخصا بحادث سير في عمان

النفط يسجل أول مكاسب أسبوعية منذ شهر

اكتشاف حالة غير نمطية من جنون البقر في أميركا

G7 تؤكد مواصلة دعم أوكرانيا والسعي لعلاقات بناءه مع الصين

المملكة على موعد مع عواصف ترابية تنعدم فيها الرؤية

الضريبة: نظام الفوترة لا يرتّب أي تكاليف مادية على المكلفين

بدء امتحانات الشامل النظرية الثلاثاء المقبل

أسعار الليرة الإنجليزي والرشادي في الأردن السبت

التعامل مع 899 حالة اسعافية خلال 24 ساعة

الكواليت: انتاج 1000 طن من صوف الأغنام سنوياً في الكرك

السبت، 20-05-2023 11:55 ص

الاحتلال يُجدد أمر الاعتقال الإداري بحق الأسير خالد النوابيت

سجون


الوكيل الإخباري - أصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، أمر اعتقال إداريّ جديد مدته 6 أشهر، بحقّ الأسير خالد النوابيت (44 عاما)، من بلدة برقة جنوب شرق رام الله.

اضافة اعلان


وقال نادي الأسير، إنّ الأسير النوابيت والذي يعاني من مشاكل حادة بالقلب، اُعتقل في شهر تشرين الثاني 2022، وحوّل إلى الاعتقال الإداريّ، رغم وضعه الصحيّ الصعب، وحاجته الماسة إلى إجراء عملية قلب مفتوح، حيث كانت مقررة له قبل الاعتقال، ويواجه جريمة الإهمال الطبيّ (القتل البطيء)، حيث تتعمد إدارة السّجون، المماطلة في متابعة وضعه الصحيّ.


وعلى مدار الفترة الماضية، تفاقم وضعه الصحيّ، وبدأ يعاني من أعراض جديدة تزداد حدتها مع مرور الوقت.


ورغم المطالبات العديدة منذ اعتقاله، لتوفير العلاج له، والأهم إنهاء اعتقاله التّعسفيّ، إلا أنّ سلطات الاحتلال تُصر على جريمتها المتمثلة باستمرار اعتقاله بذريعة وجود (ملف سرّي).


وحمّل نادي الأسير إدارة سجون الاحتلال المسؤولية الكاملة عن مصير، وحياة المعتقل الإداريّ النوابيت القابع في سجن "عوفر"، وطالب مجددا بضرورة إنهاء اعتقاله التّعسفيّ، ليتمكن من متابعة علاجه قبل فوات الأوان.

 

وفا


 




 

 


 

إقرأ ايضا
احتلال 4

قوات الاحتلال تعتقل شابا من مدينة القدس

احتلال 10

الاحتلال يعتقل شابا من جنين على حاجز عسكري

ط

الاحتلال يستولي على 5 دونمات من أراضي طولكرم

د

الاحتلال يناقش خطة لبناء 615 وحدة استيطانية جديدة بالضفة

اح

الاحتلال يغلق مداخل شرق رام الله لليوم الثامن

احتلال8

الاحتلال يعتقل فتى من الخليل

أخبار متعلقة
اح

الاحتلال يغلق مداخل شرق رام الله لليوم الثامن

احتلال 6

الاحتلال يعتقل فلسطينيا من رام الله

احتلال8

الاحتلال يعتقل 5 فلسطينيين من رام الله والبيرة

احتلال 1

الاحتلال يعتقل شابا من سلواد شرق رام الله

احتلال 1

الاحتلال يعتقل شابين من رام الله

1682333620988

إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في دير أبو مشعل