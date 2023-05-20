الاحتلال يُجدد أمر الاعتقال الإداري بحق الأسير خالد النوابيت

الوكيل الإخباري - أصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، أمر اعتقال إداريّ جديد مدته 6 أشهر، بحقّ الأسير خالد النوابيت (44 عاما)، من بلدة برقة جنوب شرق رام الله.

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وقال نادي الأسير، إنّ الأسير النوابيت والذي يعاني من مشاكل حادة بالقلب، اُعتقل في شهر تشرين الثاني 2022، وحوّل إلى الاعتقال الإداريّ، رغم وضعه الصحيّ الصعب، وحاجته الماسة إلى إجراء عملية قلب مفتوح، حيث كانت مقررة له قبل الاعتقال، ويواجه جريمة الإهمال الطبيّ (القتل البطيء)، حيث تتعمد إدارة السّجون، المماطلة في متابعة وضعه الصحيّ.



وعلى مدار الفترة الماضية، تفاقم وضعه الصحيّ، وبدأ يعاني من أعراض جديدة تزداد حدتها مع مرور الوقت.



ورغم المطالبات العديدة منذ اعتقاله، لتوفير العلاج له، والأهم إنهاء اعتقاله التّعسفيّ، إلا أنّ سلطات الاحتلال تُصر على جريمتها المتمثلة باستمرار اعتقاله بذريعة وجود (ملف سرّي).



وحمّل نادي الأسير إدارة سجون الاحتلال المسؤولية الكاملة عن مصير، وحياة المعتقل الإداريّ النوابيت القابع في سجن "عوفر"، وطالب مجددا بضرورة إنهاء اعتقاله التّعسفيّ، ليتمكن من متابعة علاجه قبل فوات الأوان.

وفا