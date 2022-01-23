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الأحد، 23-01-2022 01:50 م

الاحتلال يجرف نحو 50 دونما من أراضي الفقيقيس في دورا جنوب الخليل

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الوكيل الإخباري-جرفت آليات الاحتلال اليوم الأحد، نحو 50 دونما من أراض تعود ملكيتها لعائلة أبو شرار بالقرب من مستوطنة "نوجهوت" المقامة في منطقة الفقيقيس في بلدة دورا جنوب الخليل.

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وقال وليد أبو شرار وهو أحد المتضررين لـ "وفا"، إن التجريف يأتي تمهيدا للاستيلاء على الأرض لصالح التوسع الاستيطاني، مبينا أن المستوطنين حاولوا الاستيلاء على أراضي مواطنين من عائلتي أبو شرار، ونصر عدة مرات.


وأوضح أنه يوجد في المنطقة بئر مياه كان يستعمل للشرب وسقي المواشي، والآن يستخدمه المستوطنون في ري مزروعاتهم وتعبئة مسابحهم، مشيرا إلى أن مستوطنة "نوجهوت" مقامة في معظمها على أراضي عائلة أبو شرار.

 

وفا

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