السبت 03-09-2022
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السبت، 03-09-2022 04:03 م

الاحتلال يجرف 8 دونمات من أراضي سنجل شمال رام الله

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الوكيل الاخباري- جرفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، مساحات من أراضي المواطنين الفلسطينيين، في بلدة سنجل شمال رام الله.

وقال الناشط في البلدة عايد غفري، إن عمليات التجريف طالت نحو ثمانية دونمات، تقع في منطقة يستهدفها الاحتلال وتبلغ مساحتها 5200 دونم.

وأضاف أن المنطقة المستهدفة محاطة بثلاث مستوطنات ومعسكر لقوات الاحتلال، وهي: شيلو من الشرق، وجفعات هرائيل من الشمال، وجفعات هرؤيه من الغرب، ومن الجنوب معسكر للجيش، وتحاول سلطات الاحتلال السيطرة على هذه الأراضي لربط تلك المستوطنات ببعضها البعض.

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