الاحتلال يحكم على أربعة شبان مقدسيين بالسجن الفعلي لفترات متفاوتة

الوكيل الإخباري-حكمت محكمة الاحتلال الإسرائيلي، بالسجن الفعلي على أربعة شبان مقدسيين من البلدة القديمة في القدس وبلدة الطور شرق المدينة.

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والشبان هم: زكريا البكري لمدة 20 شهرا، وعلاء نجيب لمدة 30 شهرا، ونبيل سدر لمدة 34 شهرا، وفرضت بحقهم غرامة مالية، وهم معتقلون منذ كانون الثاني من العام الماضي، علما أنهم أسرى سابقون اعتقلهم الاحتلال عدّة مرات، ويحتجزهم حاليا في سجن شطة.



وأفادت مصادر محلية ل وفا بأن محكمة الاحتلال قضت بسجن الفتى نعيم عشاير، بالسجن الفعلي لمدة 20 شهرا، وهو من بلدة الطور شرق القدس المحتلة.



وفا

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