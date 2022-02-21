الاحتلال يخطر بهدم 5 غرف زراعية في بلدة كفر الديك

الوكيل الإخباري - أخطرت قوات الاحتلال اليوم الاثنين، بهدم خمس غرف زراعية في كفر الديك غرب سلفيت.

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وأفاد رئيس بلدية كفر الديك محمد ناجي لـ"وفا"، بأن الغرف الزراعية المستهدفة بالهدم تقع في منطقة "باط الأرز" شمال البلدة، وتعود للمواطنين: نمر عزات علي أحمد، عاطف عمر علي أحمد، حبيب عوض علي أحمد، شادي عمر حبوب، ومحمد أحمد علي أحمد.



يشار إلى أن بلدة كفر الديك تتعرض منذ مدة إلى هجمة استيطانية تتمثل بإخطارات هدم ووقف البناء للمنازل والغرف الزراعية، ومنع المزارعين من الوصول إلى أراضيهم، وتجريف مساحات واسعة من الأراضي لصالح المستوطنات المقامة على أراضي المواطنين.

وفا