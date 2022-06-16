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الخميس، 16-06-2022 04:07 م

الاحتلال يخطر بوقف البناء في 3 منازل مأهولة في بيت لحم

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الوكيل الإخباري- أخطرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، بوقف البناء في 3 منازل مأهولة، وغرفة زراعية، وإزالة حظيرة أغنام، ووقف العمل في أساسات بناء ببلدة الخضر جنوب بيت لحم.اضافة اعلان


وأفاد الناشط أحمد صلاح، بان قوات الاحتلال اقتحمت منطقة "اللوح" غرب البلدة، وأخطرت بوقف البناء في 3 منازل مأهولة تعود لكن من: رائد محمد صلاح وتبلغ مساحة منزله 250 مترا مربعا، وحسني صبيح 200 متر مربع، ومحمد طاهر عيسى 160 مترا، إضافة الى ردم حفرة تم العمل بها لتأسيس منزل للمواطن الفلسطيني مؤيد احمد صبيح، ووقف العمل في أساسات بناء للشاب بشار عدنان صلاح.

وأضاف صلاح، ان الاحتلال أخطر أيضا بوقف البناء في غرفة زراعية للمواطن الفلسطيني حسن إسماعيل صلاح، وإزالة حظيرة أغنام بمساحة 300 متر مربع، تعود للمواطن الفلسطيني علي سليم موسى وفيها 100 رأس غنم.

وفا

 




 

 


 

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