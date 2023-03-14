الثلاثاء 14-03-2023
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الثلاثاء، 14-03-2023 09:07 ص

الاحتلال يداهم عددا من المنازل في قرية رمانة غرب جنين

الاحتلال يفتش


الوكيل الإخباري - داهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، عددا من المنازل في قرية رمانة غرب جنين.

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وذكرت مصادر أمنية لـ"وفا، أن قوات الاحتلال جددت اقتحامها لقرية رمانة وشنت حملة مداهمات واسعة للمنازل وفتشتها وعبث بمحتوياتها وصادرت هواتف خلوية، عرف من أصحاب المنازل: زهير الأحمد، ومحمود أبوبكر، ومنازل أشقائه جميل ومحمد.
كما داهمت قوات الاحتلال منازل الفلسطينيين ساري، وفرج، وعبد الله، وعاصم وحسام صبيحات، وشوكت، وعرفات، ومحمد ذياب عمور، وأوقفت العمال المتجهين إلى عملهم ودققت في هوياتهم.  

وفا


 




 

 


 

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