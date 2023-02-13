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الإثنين، 13-02-2023 06:19 ص

الاحتلال يشن عدة غارات على قطاع غزة

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الوكيل الإخباري - قصفت طائرات الاحتلال الحربية، فجر اليوم الإثنين، عدة مواقع في قطاع غزة، بعدد من الصواريخ، فيما أطلقت مدفعية الاحتلال قذائفها على أراضي ومواقع شمال وجنوب القطاع.

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وأفادت مصادر، بأن سلسلة غارات استهدفت عدة مواقع في مدينة غزة، وتحديداً جنوب غرب المدينة، وشوهدت ألسنة اللهب والدخان تتصاعد.


ودوت انفجارات ضخمة بفعل القصف، الذي تسبب بأضرار في منازل وممتلكات الفلسطينيين وبث حالة من الذعر والخوف في صفوف الأطفال.


كما قصفت مدفعية الاحتلال، بثلاثة قذائف على الأقل، موقعاً وأرضاً زراعية شرق بلدة بيت حانون شمال القطاع، ما تسبب بأضراراً مادية، دون أن يبلغ عن إصابات.
وأطلقت مدفعية الاحتلال قذيفتين على موقع شرق مدينة خان يونس، جنوب القطاع، وأوقعت أضرارا جسيمة به.


وتحلق طائرات الاحتلال الحربية في أجواء غزة وعلى ارتفاعات منخفضة بين الفينة والأخرى، فيما لم تغادر طائرات الاستطلاع سماء القطاع.

 

وفا


 




 

 


 

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