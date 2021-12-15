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الأربعاء، 15-12-2021 02:05 م

الاحتلال يداهم منزلين وينصب حاجزا عسكريا على مدخل يعبد

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الوكيل الإخباري-داهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، منزلين، ونصبت حاجزا عسكريا على مداخل بلدة يعبد، جنوب غرب جنين.

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وذكر ذوو الأسير مناضل يعقوب انفيعات، ان قوات الاحتلال داهمت منزلهم، وعبثت بمحتوياته بطريقة استفزازية، ومزقت صور نجلهم الأسير.


كما داهمت تلك القوات منزل الأسير المحرر سائد أبو عبيد في قرية كفر قود، وعبثت بمحتوياته، واستجوبت ساكنيه.


وأفاد مراسلنا نقلا عن مصادر محليةل وفا ، بأن قوات الاحتلال داهمت عدة أحياء في البلدة، وسيّرت آلياتها في شوارعها.


وأفادت مصادر أمنية، بأن دوريات الاحتلال نصبت حاجز عسكريا على المدخل الشرقي للبلدة، وشرعت بتوقيف المركبات، وتفتيشها، والتدقيق في بطاقات راكبيها، ما أدى لإعاقة تحركات الفلسطينيين .


يشار إلى أن الأسيرين انفيعات وأيهم كممجي قد أعاد الاحتلال اعتقالهما بتاريخ 19 أيلول/سبتمبر الماضي من مدينة جنين، وذلك بعد تمكنهم من انتزاع حريتهم، عبر نفق تم حفره أسفل سجن "جلبوع"

 




 

 


 

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