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الخميس، 31-03-2022 07:58 ص

الاحتلال يستهدف الأراضي الزراعية شرق خان يونس

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الوكيل الإخباري - استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية، بنيران رشاشاتها الأراضي الزراعية شرق محافظة خان يونس جنوب قطاع غزة.

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وأفاد مصدر بأن قوات الاحتلال المتمركزة في الأبراج العسكرية شرق خان يونس فتحت نيران رشاشاتها الثقيلة تجاه الأراضي الزراعية شرق بلدة عبسان الكبيرة شرق المحافظة، محدثة حالة من الخوف والهلع في صفوف المواطنين.


يشار إلى أن قوات الاحتلال المتمركزة شرق وشمال القطاع تستهدف بشكل يومي بنيران رشاشاتها وقنابل الغاز المسيل للدموع أراضي المواطنين الزراعية وممتلكاتهم على طول الحدود.

 

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