الاحتلال يستهدف رعاة الأغنام والمزارعين شرق الوسطى

الوكيل الاخباري- استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، بنيران رشاشاتها وقنابل الغاز المسيل للدموع رعاة الأغنام والمزارعين شرق المحافظة الوسطى.



وأفاد مراسل، بأن قوات الاحتلال المتمركزة في الأبراج العسكرية شرق الوسطى، فتحت نيران رشاشاتها الثقيلة وقنابل الغاز المسيل للدموع تجاه رعاة الأغنام والمزارعين شرق مدينة دير البلح، ومخيمي البريج والمغازي، وأجبرتهم على مغادرة أراضيهم.



يشار إلى أن قوات الاحتلال تتعمد بشكل يومي التنغيص على المزارعين ورعاة الأغنام على طول الشريط الحدودي شرق وشمال القطاع، عبر ملاحقتهم وإطلاق النار والغاز باتجاههم.

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