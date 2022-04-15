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الجمعة، 15-04-2022 12:24 م

الاحتلال يعتقل 400 مصل من داخل المصلى القبلي

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الوكيل الإخباري - اعتقلت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، 400 مصل من داخل المصلى القبلي في المسجد الأقصى المبارك، بحسب ما أفاد به المحامي محمد محمود.

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وأضاف المحامي محمود أن شرطة الاحتلال نقلت المعتقلين بواسطة حافلات إلى أحد مراكزها.


وكانت قوات كبيرة من شرطة الاحتلال اقتحمت باحات المسجد الأقصى عقب صلاة فجر اليوم الجمعة، وأطلقت وابلا من قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع والأعيرة النارية المغلفة بالمطاط تجاه المصلين، ما أدى إلى إصابة أكثر من 153 مصليا، بينهم اثنان في حالة الخطر.


وأقامت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في القدس مستشفى ميدانيا داخل الأقصى، وأوضحت أن طواقمها تعاملت مع أكثر من 153 إصابة، بينها مسعفون وصحفيون، مشيرة إلى أن معظم الإصابات تركزت في المناطق العلوية من الجسم، فيما تم نقل سبع وعشرين إصابة الى مستشفيات القدس.

 

وفا


 




 

 


 

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