الاحتلال يستولي على جرافة جنوب نابلس

الوكيل الإخباري - استولت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، على "جرافة" كانت تعمل في محيط مدرسة بورين المختلطة جنوب نابلس.

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وقال مسؤول ملف الاستيطان في شمال الضفة الغربية غسان دغلس، إن قوة من جيش الاحتلال هاجمت محيط المدرسة، واستولت على "جرافة" كانت تعمل على حفر أساسات بيت زراعي بلاستيكي يعود للمدرسة التي تدرس الفرع الزراعي، مضيفا ان "الجرافة" تعود للمواطن شاهر مصطفى قط.

المصدر : وفا

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