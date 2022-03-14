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الإثنين، 14-03-2022 01:47 م

الاحتلال يستولي على كميات من الخضراوات والفواكه بالأغوار الشمالية في فلسطين

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الوكيل الإخباري-استولت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، على كميات من الخضراوات والفواكه المعروضة للبيع داخل بسطات أقامها مواطنون فلسطينيون، بمحاذاة الشارع السريع (خط 90)، الرابط بين شمال الأغوار وجنوبها.  

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وأفاد الناشط الميداني فارس فقهاء، بأن ما يسمى "مجلس المستوطنات"، وشرطة الاحتلال استولوا على الخضراوات والفواكه المعروضة للبيع داخل خمس بسطات بالأغوار الشمالية، للمرة الثانية خلال أسبوع. 

 

وفا

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