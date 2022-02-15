فتح: الاحتلال يقوم بعملية تطهير عرقي في الشيخ جراح

الوكيل الإخباري-قال عضو المجلس الثوري لحركة "فتح" المتحدث الرسمي باسم الحركة، أسامه القواسمي، إن الاحتلال يقوم بعملية تطهير عرقي في حي الشيخ جراح في القدس المحتلة.

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وأضاف القواسمي في بيان صحفي، اليوم الثلاثاء، إن إسرائيل تجاوزت كل الحدود في استباحة الدم الفلسطيني، والإمعان في البطش والاعتداء على الشعب الفلسطيني، لكن لن نستسلم ولن نقبل بنظام الابرتهايد العنصري الإسرائيلي، وسنبقى نقاوم المحتل حتى زواله عن أرضنا.



ودعا أبناء شعبنا في كل أماكن تواجدهم إلى الوقوف مع أهلنا وشعبنا في القدس وتحديدا في الشيخ جراح، لما يتعرضون له من سياسة تطهير عرقي وعقاب جماعي وعنصرية.



وفا

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