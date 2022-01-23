الاحتلال يستولي على مركبة ويعتقل سائقها غرب سلفيت

الوكيل الإخباري-استولت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، على مركبة لجمع النفايات، تابعة لمجلس الخدمات المشتركة، تعمل لصالح بلدتي الزاوية ومسحة غرب سلفيت.

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وأفادت مصادر محلية لـ "وفا"، بأن الاحتلال استولى على المركبة في منطقة "خلة الرميلة" غرب بلدة الزاوية حيث مكب النفايات الرئيسي، وأجبر سائق المركبة طه أبو حمدة على قيادتها إلى داخل إحدى المستوطنات المقامة على أراضي المحافظة، ولم يتم الإفراج عنه حتى اللحظة.

وفا