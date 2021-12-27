الاحتلال يهدم بناية من ثلاثة طوابق في العيسوية

الوكيل الإخباري-هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، بناية سكنية في بلدة العيسوية، شمال شرق مدينة القدس المحتلة.

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وأفادت مراسلة "وفا" في القدس، بأن طواقم من بلدية الاحتلال برفقة الشرطة والجرافات، اقتحمت العيسوية، وحاصرت مبنى سكنيا يعود للمقدسي ياسين حسن مصطفى، وشرعت بهدمه، بحجة عدم الترخيص.



وقال مالك المنزل مصطفى، إن بنايته تتكون من ثلاثة طوابق، يقطن فيها 16 فردا.



واندلعت مواجهات في البلدة، خلال عملية هدم المنزل، دون أن يبلغ عن إصابات.



يشار إلى أن قوات الاحتلال فجرت بوابة بقالة خلال اقتحامها بلدة العيسوية، كما اقتحمت عدة منازل، عرف من أصحابها: محـــــمود زيدان محمود، واستولت على عدة كاميرات مراقبة.



وفا