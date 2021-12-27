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الإثنين، 27-12-2021 02:07 م

إصابة عدد من الطلبة بحالات اختناق بمواجهات مع الاحتلال في الخضر

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الوكيل الإخباري-أصيب عدد من طلبة مدارس الخضر، ظهر اليوم الاثنين، بالاختناق، جراء إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي قنابل الغاز باتجاههم، أثناء خروجهم من مدارسهم.

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وأفاد الناشط الشبابي احمد صلاح لمراسلنا، بأن جنود الاحتلال المتمركزين قرب منطقة 'التل' في البلدة القديمة أطلقوا قنابل الغاز والصوت باتجاه الطلبة أثناء مغادرتهم مدارسهم بعد انتهاء الدوام المدرسي، ما أدى إلى إصابة عدد منهم بحالات اختناق، وسرعان ما اندلعت المواجهات في المنطقة.


وأضاف صلاح ، ان مركبة تعود للصحفي راضي صلاح، مراسل راديو بلدنا تعرضت لقنبلة غاز، ما تسبب بتحطيم زجاجها الأمامي.


يشار الى ان جنود الاحتلال اعترضوا يوم امس، الطلبة اثناء عودتهم من مدارسهم، واطلقوا عليهم قنابل الغاز، ما أوقع عددا من الإصابات بالاختناق في صفوفهم.

 

وفا

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