الاحتلال يسلم جثمان الشهيد الطفل محمد صلاح في بيت لحم

الوكيل الإخباري-سلّمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، جثمان الشهيد الطفل محمد رزق شحادة صلاح (14 عاما) من بلدة الخضر جنوب بيت لحم، على معبر مزموريا شرق بيت لحم.

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وتم نقل جثمان الشهيد صلاح بسيارة إسعاف الهلال الأحمر إلى مستشفى بيت جالا الحكومي،



حيث ستتم مواراة جثمانه الثرى، بعد أن تتم معاينته طبيا، وإلقاء نظرة الوداع الأخيرة عليه، بعد الصلاة في المسجد الكبير، ومن ثم إلى مقبرة الشهداء، في منطقة أبو سود غرب البلدة.



وكان الطفل صلاح قد استشهد مساء أمس برصاص الاحتلال، حيث تم اعتقاله، وهو مصاب بجروح خطيرة.



وفا

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