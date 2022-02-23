الأربعاء 23-02-2022
الوكيل الاخباري

قطر: وفاتان و365 إصابة جديدة بكورونا

الخصاونة : الأردن بقيادته الهاشميَّة الحكيمة سيبقى متمسِّكاً بمبادئه وثوابته

بيان صادر عن وزارة التربية بشأن صورة متداولة على مواقع التواصل

مديرية الأمن العام توقع مذكرة تفاهم مع شركة بيانات للملكية الفكرية

نقيب المهندسين الزراعيين : إجراءات ‏وزارة العمل أوقفت ‏برنامج تدريب حديثي التخرج

انخفاض نسب إشغال المستشفيات لحالات كورونا في الأردن

انخفاض ملموس في نسبة الفحوصات الايجابية في الاردن

الذهب ينخفض مع تحسن شهية المخاطرة والتركيز على أوكرانيا

العسعس يشيد بما تشهده مصر من نهضة غير مسبوقة بمختلف القطاعات

20 وفاة و 8144 إصابة كورونا في الاردن اليوم

الأربعاء، 23-02-2022 02:53 م

الاحتلال يسلم جثمان الشهيد الطفل محمد صلاح في بيت لحم

2014_10_26_20_7_42_693


الوكيل الإخباري-سلّمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، جثمان الشهيد الطفل محمد رزق شحادة صلاح (14 عاما) من بلدة الخضر جنوب بيت لحم، على معبر مزموريا شرق بيت لحم.

اضافة اعلان


وتم نقل جثمان الشهيد صلاح بسيارة إسعاف الهلال الأحمر إلى مستشفى بيت جالا الحكومي،


حيث ستتم مواراة جثمانه الثرى، بعد أن تتم معاينته طبيا، وإلقاء نظرة الوداع الأخيرة عليه، بعد الصلاة في المسجد الكبير، ومن ثم إلى مقبرة الشهداء، في منطقة أبو سود غرب البلدة.


وكان الطفل صلاح قد استشهد مساء أمس برصاص الاحتلال، حيث تم اعتقاله، وهو مصاب بجروح خطيرة.

 

وفا

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
cd58dc94-98c7-4dde-bc56-a5279b324084_16x9_1200x676

مستوطنون يقتحمون الأقصى

8j0g1-1546778064-780x405-1

الاحتلال يقتحم شعفاط بالقدس واندلاع مواجهات

20180925015655-660x330

الاحتلال يمنع حفر بئر مياه في ظهر العبد جنوب غرب جنين

resize

طوباس: وقفة دعم وإسناد للأسرى في سجون الاحتلال

DxydJ

الاحتلال يخطر بهدم منزل أسير من بلدة السيلة الحارثية غرب جنين

هدم-غرف-زراعية-1638867622

الاحتلال يهدم أربعة مساكن وبركسا جنوب الخليل

أخبار متعلقة
منزل

شاهد بالفيديو .. الاحتلال يفجر منزل الأسير محمود جرادات في جنين اليوم

الاحتلال ١

قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات واسعة في القدس المحتلة

OIP (2)

الأسير محمد غوادرة من جنين يدخل عامه الـ19 في سجون الاحتلال

denmgm2vnctadi5wxikg

الاحتلال يطلق النار تجاه الأراضي الزراعية وسط غزة

OIP (1)

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى

16399892121

الاحتلال يعتقل 4 شبان من جنين على حاجز عسكري في الأغوار