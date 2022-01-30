الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة في القدس طالت 13 فلسطينيا

الوكيل الإخباري-شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، حملة اعتقالات واسعة في مدينة القدس المحتلة، طالت 13 فلسطينيا.

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وأفادت مصادر محلية لـ"وفا"، بأن قوات الاحتلال اعتقلت سبعة فلسطينيين من بلدة العيسوية، بينهم شقيقان، وهم: محمد غانم مصطفى، ومحمد موسى مصطفى، وأمير مجدي مصطفى، وداود أبو ريالة، وعبد بلال محمود، والشقيقين هيثم وحسين عبيد، بعد أن داهمت منازل ذويهم في العيسوية، وفتشتها.



وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال اعتقلت ستة فلسطينيين من بلدة الطور، عقب مداهمة منازلهم، وتفتيشها، وهم: أشرف الهدرة، ومجدي الهدرة، وهثيم أبو الهوى، ومحمد بكر أبو الهوى، ومحمد وائل أبو الهوى، وأنس قراوي.

كما اقتحمت تلك القوات منزل الفلسطيني نصر الله محمود، وسلمته استدعاءً مراجعة مخابراتها.

وفا