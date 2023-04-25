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الثلاثاء، 25-04-2023 01:55 م

الاحتلال يعتقل 3 فلسطينيين في القدس بعد الاعتداء عليهم

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الوكيل الاخباري- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، ثلاثة فلسطينيين في مدينة القدس، بعد الاعتداء عليهم بالضرب.

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وأفادت مصادر ، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب عمر أبو رأس، من بلدة قلنسوة بأراضي عام 48، عند أبواب المسجد الأقصى، وذلك بعد توقيفه على أبواب المسجد لأداء الصلاة، بحجة مخالفته لأمر الإبعاد. 


وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال اعتقلت حارس المسجد الأقصى الشاب جاد الله الغول، بعد محاولته الدفاع عن سيدة تركية قرب مصلى باب الرحمة، عقب الاعتداء عليها. 


كما اعتقلت تلك القوات ظهر اليوم الشاب إيهاب سرور، عقب الاعتداء عليه بالضرب المبرح قرب محكمة الصلح في القدس، حيث احتشد الأهالي والصحفيون أمام المحكمة لمساندة الشاب المقدسي رمزي العباسي، في وقت محاكمته التي كان من المقرر أن تعقد ظهر اليوم، لكن محكمة الاحتلال قامت بتأجيل المحاكمة ليوم الأحد القادم.

 

وفا


 




 

 


 

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