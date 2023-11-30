الاحتلال يطلق النار على سائق سيارة فلسطيني في الأغوار بطوباس

الوكيل الاخباري - قال مراسل الجزيرة، إن قوات الاحتلال أطلقت النار على سائق سيارة في منطقة الأغوار شرق مدينة طوباس شمالي الضفة الغربية المحتلة، بشبهة محاولته دهس الجنود عند حاجز عسكري.

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من جانبها، أفادت صحيفة معاريف الإسرائيلية بأن إطلاق النار على السائق الفلسطيني أدى إلى استشهاده



ونقل المراسل عن الجيش الإسرائيلي قوله، إن جنديين من قوات الاحتياط أصيبا، دون أن يضيف جيش الاحتلال أي تفاصيل توضح كيفية إصابة الجندي.



وأشار مراسل الجزيرة إلى أن الحادث يأتي وسط أوضاع مشحونة في الضفة الغربية، بعد عملية القدس التي وقعت صباح اليوم الخميس، وتحاول سلطات الاحتلال استغلالها للترويج أن التصعيد بالضفة ينتج عن قرار من السلطة الفلسطينية.

