إصابات بالاختناق خلال قمع الاحتلال مسيرة في المغير برام الله

الوكيل الإخباري - أصيب عدد من الفلسطينيين بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، اليوم الجمعة، جراء قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مسيرة سلمية في قرية المغير شرق رام الله.

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وقال نائب رئيس مجلس قروي المغير مرزوق أبو نعيم إن قوات الاحتلال أطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع، والصوت تجاه الفلسطينيين الذين خرجوا في مسيرة سلمية تخللها تأدية صلاة الجمعة، رفضا لإغلاق الاحتلال المدخل الشرقي للقرية بالسواتر الترابية منذ نحو أسبوعين، واسنادا للأسرى، ما أدى لإصابة عدد منهم بالاختناق.



وشارك مئات الفلسطينيين في المسيرة التي دعت لها القوى الوطنية، ومؤسسات الأسرى، وهيئة مقاومة الجدار والاستيطان، ومؤسسات قرية المغير وفصائلها في فلسطين.



وأكد أبو نعيم أن المدخل الذي أغلقه الاحتلال يوصل إلى أراضي القرية، ويعتبر شريانا أساسيا لربط القرية بالقرى والمناطق المجاورة، خاصة محافظة نابلس، حيث يضطر الفلسطينيون لسلوك طرق التفافية للوصول الى أماكنهم.

المصدر : وفا

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