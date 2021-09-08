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الأربعاء، 08-09-2021 10:45 ص

الاحتلال يعتقل أفرادا من عائلات الأسرى الفارين من سجن جلبوع

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الوكيل الاخباري- داهمت قوات الأمن التابعة للاحتلال الإسرائيلي عدة بلدات وقرى في شمال البلاد وفي الضفة الغربية المحتلة؛ ضمن حملات البحث المكثفة، التي تجري لليوم الثالث على التوالي، عن الأسرى (المعتقلين) الفلسطينيين الستة الفارين من سجن "جلبوع".

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وتشارك في الحملات عدة آلاف من أفراد شرطة الاحتلال وحرس الحدود ووحدة مكافحة الإرهاب "اليمام"، تساندها طائرات عمودية وطائرات مسيرة دون طيار؛ بالإضافة إلى جهاز الأمن العام "شاباك".

 

وترجح السلطات الأمنية للاحتلال أن الأسرى الستة، أو بعضا منهم، ما زالوا موجودين في دولة الاحتلال الاسرائيلي، ولم يتجاوزوا الحدود إلى الأردن أو الضفة الغربية أو سوريا ولبنان.

 

واعتقلت قوات الاحتلال في قرية عرابة بالضفة الغربية، فجر اليوم الأربعاء، عددا من أفراد عائلات الأسرى، من بينهم شقيق الأسيرين محمود ومحمد العارضة؛ وكذلك والد الأسير مناضل نفيعات، من قرية يعبد جنوبي مدينة جنين.
كما قامت قوات الاحتلال باقتحام قرى عربونة والجامعة وفقوعة، شرقي جنين في الضفة الغربية؛ وجميعها قريبة من سجن "جلبوع".

وداهمت قوات الأمن التابعة إلى الاحتلال الإسرائيلي، في وقت سابق، قرية الناعورة الواقعة شمال سجن "جلبوع"؛ وقامت باعتقال ثلاثة أشخاص بمن فيهم إمام مسجد القرية، قبل الإفراج عنه في وقت لاحق.

كما تحفظت على أشرطة فيديو من كاميرات المراقبة في عدة أماكن؛ حيث يسود الاعتقاد لديها أن الأسرى دخلوا القرية واشتروا الطعام، بعد ساعات من فرارهم من السجن.

وكان المعتقلون الفلسطينيون الستة فروا من سجن "جلبوع"، فجر الاثنين الماضي، عبر نفق حفروه أسفل مغسلة، على مدى عدة أشهر.

 

المصدر: سبوتنك

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