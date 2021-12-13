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الإثنين، 13-12-2021 02:48 م

الاحتلال يعتقل سبعة فلسطينيين بينهم أسيران محرران من القدس

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الوكيل الإخباري-اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، سبعة فلسطينيين، من مدينة القدس المحتلة.

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وأفادت مراسلة وفا، بأن قوات الاحتلال اعتقلت رئيس الهيئة المقدسية لمناهضة التهويد والتهجير الناشط ناصر الهدمي، عقب دهم منزله، وتفتيشه.


وأضافت أن قوات الاحتلال اعتقلت الأسير المحرر رامي الفاخوري، وزوجته إيمان أبو صبيح، بعد الاعتداء عليهما بالضرب، بعد ان داهمت منزلهما في باب حطة وعبثت بمحتوياته،


كما اعتقلت تلك القوات محمد شريفة، وسفيان العجولي، ورشيد الرشق، إضافة إلى الأسير المحرر جهاد قوس من البلدة القديمة.

 

وفا

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