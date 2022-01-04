الاحتلال يعتقل شابا من حلحول شمال الخليل

الوكيل الإخباري - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، مواطنا من بلدة حلحول شمال الخليل، وفتشت منازل ونصبت عدة حواجز عسكرية على مداخل المحافظة.

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وأفادت مصادر أمنية ، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب مروان حسين أبو صايمة (19 عاما) من بلدة حلحول، عقب دهم منزله وتفتيشه.



وأضافت المصادر، أن قوات الاحتلال فتشت عدة منازل في البلدة ونصبت حواجزها العسكرية على مدخلي مدينة الخليل الشمالي والجنوبي، ومداخل بلدات الظاهرية وبيت عوا وسعير، وأوقفت مركبات المواطنين وفتشتها، ودققت في بطاقات راكبيها الشخصية، ما تسبب في إعاقة مرورهم.

وفا