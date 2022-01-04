الثلاثاء 04-01-2022
الوكيل الاخباري

اسباب فنية تؤخر التزويد التجريبي لنقل الكهرباء الأردنية إلى لبنان عبر سوريا

التخليص على 58 ألف مركبة خلال 2021

انخفاض أسعار الذهب محليا

مركز الأزمات عن أوميكرون: يختلف عن بقية المتحورات

استطلاع الوكيل: 66% يرون أن عام 2021 كان سيئاً

فاقدون لوظائفهم في الصحة - أسماء

انطلاق المعرض الأردني للتجارة والخدمات في دمشق

وفيات الثلاثاء 4-1-2022

السير: 422 حادثاً خلال 24 ساعة

الأردن الثاني عربياً بإصابات كورونا

الثلاثاء، 04-01-2022 08:06 ص

الاحتلال يعتقل شابا من حلحول شمال الخليل

احتلال8


الوكيل الإخباري - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، مواطنا من بلدة حلحول شمال الخليل، وفتشت منازل ونصبت عدة حواجز عسكرية على مداخل المحافظة.

اضافة اعلان


وأفادت مصادر أمنية ، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب مروان حسين أبو صايمة (19 عاما) من بلدة حلحول، عقب دهم منزله وتفتيشه.


وأضافت المصادر، أن قوات الاحتلال فتشت عدة منازل في البلدة ونصبت حواجزها العسكرية على مدخلي مدينة الخليل الشمالي والجنوبي، ومداخل بلدات الظاهرية وبيت عوا وسعير، وأوقفت مركبات المواطنين وفتشتها، ودققت في بطاقات راكبيها الشخصية، ما تسبب في إعاقة مرورهم.

 

وفا


 




 

 


 

إقرأ ايضا
20220104093932

الاحتلال يهدم مركزا طبيا في جبل المكبر

الاحتلال4

الاحتلال يعتقل شابا من بيت لحم

main_image61d34509e02b6

الاحتلال يصب أرضية سجن جلبوع بالإسمنت لمنع فرار الأسرى الفلسطينيين

b2f79020-cf9a-4a27-81fb-4a5619c12100-1641242084-jpg-1641242084.wm

سقوط مروحية تابعة للاحتلال الإسرائيلي قبالة سواحل حيفا

image_750x_611cb18137987

مستوطنون يهدمون غرفة زراعية في مسافر يطا

manar-08186310015474866939

جرافات الاحتلال تواصل عمليات التجريف في أراضي كفر الديك

أخبار متعلقة
احتلال 6

الاحتلال يعتقل أربعة فلسطينيين من الخليل

احتلال 3

الاحتلال يعتقل 10 مواطنين من الخليل

1638868346I1O1w

الاحتلال يهدم منزلا وبئر مياه ويجرف 105 دونمات في محافظة الخليل

17309ea1e8db363c7ff37399b63f6e00

الاحتلال يعتقل خمسة شبان من الخليل

473422288f4bf6b7e176734d101f0d73-jpg-83411567868357221

الاحتلال يهدم مسكنا شرق يطا جنوب الخليل

image_750x_5facd475d1c1f

الاحتلال يعتقل شابا من دورا جنوب الخليل