الاحتلال يعتقل شابين وفتاة من نابلس

الوكيل الاخباري - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأحد، ثلاثة فلسطينيين بينهم فتاة خلال اقتحامها محافظة نابلس.

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وأفادت مصادر أمنية لـ"وفا"، بأن قوات الاحتلال اقتحمت مدينة نابلس واعتقلت الفتاة حليمة إيهاب أبو صالحية من منطقة الجبل الشمالي بعد مداهمة منزلها.



وكانت قوات الاحتلال اقتحمت مخيم عسكر الجديد وسط إطلاق للرصاص، ما أدى لاندلاع مواجهات في المنطقة، واعتقلت الشاب اسعد عزات راجح نصر الله من منزله في المخيم.



كما اعتقلت الأسير المحرر كفر ثائر عامر من قرية كفر قليل جنوب نابلس بعد مداهمة منزله وتفتيشه.



وكانت قوات الاحتلال اقتحمت قرية برقة جنوب غرب نابلس فجر اليوم وداهمت عددا من المنازل، وقامت بتفتيشها والعبث بمحتوياتها، وعاثت بها خرابا ولم يبلغ عن اعتقالات.

