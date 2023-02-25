الاحتلال يعتقل عائلة فلسطينية من أرضهم بمسافر يطا

الوكيل الإخباري -

اضافة اعلان

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، الفلسطيني سعيد عليان عوض، وزوجته، ونجله، خلال تواجدهم في أرضهم بمنطقة سمرة، القريبة من مستوطنتي "متسبي يائير" و"يعقوب داليا" المقامتان على أراضي الفلسطينيين.وفي السياق، أفاد منسق اللجان الوطنية والشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان راتب الجبور، بأن قوات الاحتلال استولت على مواد بناء في تجمع شعب البطم بمسافر يطا، تعود للفلسطيني يوسف جبارين.الجدير ذكره، أن قوات الاحتلال تشدد من إجراءاتها على الفلسطينيين ومحاولات تهجيرهم، لتنفيذ مخططاتها الاستيطانية والاستيلاء على الأراضي.