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الأربعاء، 30-08-2023 08:53 ص

الاحتلال يعتقل فلسطينيين من الخليل

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الوكيل الاخباري - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، فلسطينيين من محافظة الخليل.اضافة اعلان


وأفادت مصادر أمنية لـ"وفا" بأن قوات الاحتلال اعتقلت من بلدة بيت أمر شمال الخليل، الشاب قاسم خالد العلامي (18 عاما)، ومن بلدة حلحول محمد حسن الواوي، واقتادتهما عقب تفتيش منزليهما والعبث بمحتوياتهما إلى أحد مراكز الاعتقال.

وفي السياق، نصبت قوات الاحتلال عدة حواجز عسكرية عند مداخل مدينة الخليل الشمالية والجنوبية، ومداخل بلدات بني نعيم وسعير وحلحول، وأوقفت مركبات الفلسطينيين، وفتشتها، ودققت في بطاقات راكبيها، ما تسبب في إعاقة تنقلهم.


وفا

 




 

 


 

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