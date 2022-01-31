الإثنين 31-01-2022
الوكيل الاخباري

الزراعة: لم نُهمل أي ملاحظة خلال المنخفض

نداء لحل مشكلة الحفر الامتصاصية في دير علا

حبس مواطنين اثنين لمدة 3 سنوات بعد ثبوت فسادهما

الزراعة: استئناف تصدير الخراف للأسواق الخليجية

إصابة رئيس الديوان الملكي بكورونا

مختبر بيولاب يرصد أولى حالات لـ 'المتحور الخفي'من أوميكرون في الأردن

الإمارات تستحدث ضريبة اتحادية على أرباح الأعمال

الرياطي حاضر في مجلس النواب - صورة

الملك يبحث هاتفيا مع رئيس الوزراء الياباني العلاقات بين البلدين

الخرابشة: انقطاعات الكهرباء غير مقبولة.. وهناك فرصة للتحسين

الإثنين، 31-01-2022 12:56 م

الاحتلال يعتقل 10 فلسطينيين من محافظة أريحا

525672


الوكيل الإخباري-اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، 10 مواطنين من محافظة أريحا والأغوار، بينهم شقيقان، وتسببت بإصابة مسن بالاختناق.

اضافة اعلان


وقال مدير نادي الأسير في أريحا، عيد براهمة لـ "وفا"، إن قوات الاحتلال اقتحمت عددا من المخيمات والأحياء في محافظة أريحا والأغوار، واعتقلت 10 مواطنين عقب دهم منازلهم وتفتيشها والعبث بمحتوياتها.


وأضاف أن مواجهات اندلعت بين الشبان وقوات الاحتلال عقب اقتحامها منزل المواطن شاكر موسى بالو (65 عاما) وسط المدينة، حيث أطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع، ما أدى إلى إصابة الأخير بالاختناق نقل على اثرها إلى المستشفى، كما حطمت زجاج مركبة إحدى السيدات.


ووفق براهمة فإن المعتقلين هم: محمد خالد أبو العسل من مخيم عقبة جبر، وعمار شقبوعة، ومعروف سمير جلايطة، ومحمد حسن بالو جلايطة، والأسير المحرر توفيق قنديل الذي أمضى 9 سنوات في سجون الاحتلال، من المدينة، ومحمد محمود مناصرة، والشقيقين عدي وقصي سمير أبو شرار، من مخيم عين السلطان، والفلسطينيين  جهاد عبدالجبار بشارات، وليث نايف عطاونة وهما من قرية الجفتلك.

 

وفا

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
Y7Km0

الاحتلال يخطر بهدم منزلين وغرفتين في مسافر يطا

05112868531418985820151763781623

الاحتلال يجبر شقيقين من جبل المكبر على هدم منزليهما قسرًا

9b51c588f84de538b40b57ab0221f6ab-jpg-53584733069784181

الاحتلال يعتقل 29 فلسطينيا من عدة محافظات بالضفة

20210525114031

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى

900x450_uploads,2022,01,31,2ae70c08e0

قوات الاحتلال تفتح نيران رشاشاتها جنوب وغرب غزة

image_editor_output_image-1557995311-1643616636181

اعتقال ثلاثة شبان والاعتداء على اثنين منهم من قطنة وبيت عنان

أخبار متعلقة
4202115145850155534571

الاحتلال يعتقل شقيقين من أريحا

manar-08186310015474866939

جرافات الاحتلال تواصل عمليات التجريف في أراضي كفر الديك

خلال-فبراير..-أبرز-انتهاكات-الاحتلال-في-القدس-والأقصى-750x405-1

الاحتلال يعتقل 5 مقدسيين بينهم طفلان شقيقان

-2096829668

الاحتلال يعتقل 18 فلسطينيا من الضفة

dSyKL

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى

sqqEK

الاحتلال يجبر عائلة على هدم منزلها ذاتيًّا في صور باهر