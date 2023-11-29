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الأربعاء، 29-11-2023 12:12 م

الاحتلال يعتقل 7 فلسطينيين من الخليل

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الوكيل الاخباري-  اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، سبعة مواطنين فلسطينيين من محافظة الخليل، جنوب الضفة الغربية.اضافة اعلان


وأفادت مصادر أمنية لـ"وفا"، بأن قوات الاحتلال اعتقلت من مدينة الخليل كلا من: محمود حمدي شبانة التميمي، وحمزة عبد العزيز أبو سنينة، وعمران الجمل، وسامر العويوي.

ومن قريتي الكوم والمورق جنوب غرب الخليل اعتقلت قوات الاحتلال الأسيرين المحررين أسامة رجوب، ومحمود محمد العواودة. ومن بلدة يطا محمد كامل قرعيش، واقتادتهم عقب تفتيش منازلهم والعبث بمحتوياتها الى جهة غير معلومة.

 




 

 


 

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