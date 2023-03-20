الإثنين 20-03-2023
الوكيل الاخباري

القبض على أشخاص سرقوا قطع حديدية من الضغط العالي في البادية الشمالية

118 مليون م3 تخزين سدود المملكة بعد المنخفض الأخير

الذهب يتجاوز 2000 دولار للأونصة للمرة الأولى منذ عام

تجميد عضوية النائب عبدالرحمن العوايشة 4 أشهر

الحكومة تقرر تحديد سقوف سعرية لاسعار الدجاج اعتباراً من يوم غد الثلاثاء

الكويت: إعلان حالة طوارئ بعد تسرب نفطي غرب البلاد

26756 حالة طلاق في الأردن من بينها 415 حالة خلع بالعام الماضي

إعفاء موظف من السجن 5 سنوات بعد اعترافه ودفعه قيمة ما اختلس

الحكومة الفرنسية تواجه اليوم مذكرتين لحجب الثقة

قاضي القضاة: الطلبات المرهقة وراء عزوف الشباب في الأردن عن الزواج

الإثنين، 20-03-2023 10:14 ص

الاحتلال يعتقل 3 فلسطينيين من الخليل

احتلال8


الوكيل الإخباري - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، ثلاثة فلسطينيين من بلدة دير سامت، في محافظة الخليل، جنوب الضفة الغربية.

اضافة اعلان


وأفادت مصادر أمنية لـ"وفا" بأن قوات الاحتلال داهمت بلدة دير سامت جنوب غرب الخليل، واعتقلت براء محمد حسين الحروب، ويوسف يونس الحروب، وإياد شريف العواودة، بعد أن داهمت منازلهم وفتشتها وعبثت بمحتوياتها.


وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال نصبت عدة حواجز عسكرية على مداخل الخليل الشمالية، ومداخل بلدات سعير، ودورا، وحلحول، وأوقفت مركبات الفلسطينيين وفتشتها، ودققت في بطاقات راكبيها الشخصية، ما تسبب في إعاقة مرورهم.

 

وفا


 




 

 


 

إقرأ ايضا
احتلال8

الاحتلال يعتقل شابا من العيسوية

77

عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

ووو

الاحتلال يعيق حركة تنقل الفلسطينيين عند مدخل النبي صالح

احتلال 1

الاحتلال يعتقل شقيقين من طولكرم

احتلال 10

الاحتلال يغلق المحال التجارية في حوارة

ظظ

إصابتان في هجوم للمستوطنين على مركبة غرب رام الله

أخبار متعلقة
احتلال 999

الاحتلال يعتقل تسعة فلسطينيين من الخليل

احتلال 55

الاحتلال يعتقل 4 فلسطينيين بينهم طفل من الخليل

اسعاف 5

شهيدان و25 إصابة بينها 4 خطيرة برصاص الاحتلال في نابلس

احتلال 55

الاحتلال يعتقل 4 فلسطينيين من الخليل

احتلال 7

الاحتلال يعتقل خمسة فلسطينيين من القدس

01072345398471318855580147230763

الاحتلال يهدم حظيرة أغنام وسلاسل حجرية في يطا جنوب الخليل