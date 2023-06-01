الخميس 01-06-2023
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الخميس، 01-06-2023 10:11 ص

الاحتلال يعتقل 4 فلسطينيين من الخليل

الاحتلال يفتش


الوكيل الاخباري - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، أربعة فلسطينيين من محافظة الخليل.

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وقال الناشط الإعلامي محمد عوض لـ"وفا"، إن قوات الاحتلال اقتحمت منطقة عصيدة وسط بلدة بيت أمر، واعتقلت كلا من: أحمد محمود الصليبي (27 عاما)، ومراد محمد صبارنة (26 عاما)، وقصي أشرف صبارنة (18 عاما)، بعد أن داهمت منازلهم وفتشتها وعبثت بمحتوياتها.


وذكرت مصادر أمنية، أن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم الفوار جنوب الخليل، واعتقلت المواطن عبد الله عبد المجيد الحليقاوي، وفتشت عددا من منازل الفلسطينيين عُرف من أصحابها: صبري غطاشة، ويامن عمر خشان.


وفا


 




 

 


 

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