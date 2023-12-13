الأربعاء 13-12-2023
الوكيل الاخباري
 

رئيس الوزراء : شهدنا اليوم حادثاً أليماً

توجيهات من رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة

الملك يعزي عشيرة النعيمي

18608 شهداء و 50594 مصاباً حصيلة عدوان الاحتلال على غزة منذ 7 اكتوبر

مدير الهيئة الهاشمية للمصابين العسكريين يعود الوكيل أول سالم مفتن سالم

اتفاقية بين وزارة الزراعة والمجلس النرويجي للاجئين

بصواريخ رجوم وقذائف الهاون.. القسام تقصف غرف قيادة ميدانية للاحتلال في غزة

مستجدات الحادث المروّع في الأردن صباح اليوم

شهيد ثامن برصاص الاحتلال في جنين

الكتلة الهوائية الباردة ترفع الحمل الكهربائي لـ 3410 ميغاواط

عاجل

18608 شهداء و 50594 مصاباً حصيلة عدوان الاحتلال على غزة منذ 7 اكتوبر

الأربعاء، 13-12-2023 05:30 م

اعتقال 4 آلاف فلسطيني منذ 7 تشرين الأول الماضي

528092_5_1702475869


الوكيل الإخباري - ارتفع عدد الأسرى الفلسطينيين الذي اعتقلتهم قوات الاحتلال منذ 7 تشرين الأول الماضي، إلى 4 آلاف، بحسب بيان مشترك لهيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين، وعدد من المؤسسات الحقوقية.

اضافة اعلان


وقالت الهيئة ونادي الأسير الفلسطيني ومؤسسة الضمير ومركز وادي حلوة، اليوم الأربعاء، إن قوات الاحتلال اعتقلت منذ 7 تشرين الأول الماضي، حوالي 4 آلاف فلسطيني، بينهم 150 امرأة، وأكثر من 255 طفلا، وأصدرت 2100 قرار اعتقال إداري، بين قرار جديد وتجديد، مبينة أن هذه الأرقام لا تشمل حالات الاعتقال في قطاع غزة.


وأوضحت أن هناك أكثر من 7800 أسير فلسطيني في سجون الاحتلال، من بينهم حوالي 2870 معتقلا إداريا.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
279730_20_1702475529

18608 شهداء و 50594 مصاباً حصيلة عدوان الاحتلال على غزة منذ 7 اكتوبر

1215112023_11202314193432288768182

بصواريخ رجوم وقذائف الهاون.. القسام تقصف غرف قيادة ميدانية للاحتلال في غزة

6b056dc31458c1cd4cac5a4194dd75294e1b9826

الهلال الأحمر يدق ناقوس الخطر بمخيم جنين

9-800x549

شهيد ثامن برصاص الاحتلال في جنين

تنزيل (3)

مستعمرون يحرثون أراضي جنوب بيت لحم

61717_20_1697547529

الجامعة العربية تُدين مصادرة أراضٍ في القدس

أخبار متعلقة
main_image6553aad3da502

سرايا القدس: نخوض اشتباكات ضارية بمحيط مجمع الشفاء

thumbs_b_c_070fe6955c2dd8b77ac00607d6e2526f

اعتقال 85 فلسطينيا على الأقل في الضفة الغربية الليلة الماضية

114144014

الاحتلال يحول المنطقة المحيطة بمجمع الشفاء في غزة لمنطقة عسكرية مغلقة

121615288_3406861402725316_263100599750378021_o.jpg_7aac9aa4-978c-422b-9ee6-57bfaf8f14f7-e1684568595579

نادي الأسير الفلسطيني: الاحتلال اعتقل 57 فلسطينيا في الضفة والقدس

1700123253427

صحة غزة: مستشفى المعمداني عاجز عن إجراء العمليات

1715807944

لليوم الـ 41 على التوالي.. الاحتلال يواصل الاجرام في غزة ويستهدف المستشفيات