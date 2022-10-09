الاحتلال يغلق مداخل عناتا وضاحية السلام ومخيم شعفاط شمال وشرق القدس

الوكيل الإخباري- واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، إغلاق مداخل بلدة عناتا وضاحية السلام فيها ومخيم شعفاط، شمال شرق مدينة القدس المحتلة.

وقال رئيس بلدية عناتا، طه نعمان في بيان له، إن قوات الاحتلال أغلقت مدخل البلدة الوحيد، منذ الليلة الماضية ودهمت عددا من منازل المواطنين الفلسطينيين.

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وأضاف أن الموظفين وطلبة المدارس لم يتمكنوا من الوصول إلى مقار عملهم ومدارسهم، التي تقع بعد مدخل البلدة.



ولفت نعمان، إلى أن مواجهات اندلعت في البلدة، أطلقت قوات الاحتلال خلالها قنابل الصوت والغاز تجاه المواطنين، دون أن يبلغ عن إصابات. ووقعت الليلة الماضية عملية إطلاق نار على حاجز شعفاط العسكري أدت الى مقتل مجندة اسرائيلية وإصابة جنديين آخرين.



وهدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، أربعة مساكن، وجرفت أرضا زراعية في بلدة يطا جنوب الخليل، لصالح شق شارع استيطاني.



وقال منسق اللجان الشعبية والوطنية لمقاومة الجدار والاستيطان جنوب الخليل، راتب الجبور، في بيان له، إن قوات الاحتلال هدمت أربعة مساكن، في وادي جحيش جنوب شرق قرية سوسيا، تعود ملكيتها للمواطن علي الهدار.