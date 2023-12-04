الاحتلال يُفرج عن 22 معتقلاً ممن جرى اعتقالهم خلال الحملات مؤخراً

الوكيل الإخباري - قال نادي الأسير الفلسطيني إن الاحتلال افرج، مساء اليوم، عن 22 معتقلا من بلدتي كفر نعمة، ودير عمار قضاء رام الله، وكذلك عدد من المعتقلين من الخليل، وهم ممن جرى اعتقالهم خلال حملات الاعتقال التي نُفذت مؤخرًا.

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وبين النادي، في بيان صحفي، أنه في إطار عمليات التّعذيب والتّنكيل المستمرة بحقّ المعتقلين، أقدم الاحتلال على تركهم وهم مقيدون في منطقة قريبة من بلدة صوريف في الخليل، علما أنّ هذه المنطقة خطرة نتيجة لتواجد المستوطنين بشكل دائم فيها.



يُشار إلى أنّ الاحتلال ينفّذ عمليات تعذيب وتنكيل ممنهجة بحق المعتقلين ليس فقط خلال اعتقالهم، وبعد نقلهم إلى المعسكرات والسّجون، بل يواصل ذلك حتى آخر لحظة قبل الإفراج عنهم.

