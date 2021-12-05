الاحتلال يفكك خياما في الأغوار الشمالية الفلسطينية ويستولي عليها

الوكيل الإخباري-فككت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، ثلاث خيام في خربة حمصة بالأغوار الشمالية في فلسطين .

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وقال الناشط الحقوقي عارف دراغمة، إن الاحتلال اقتحم المنطقة، وفكك ثلاث خيام، تعود للمواطن ياسر أبو الكباش، واستولى عليها.



يذكر أن الاحتلال فكك كافة الخيام السكنية وحظائر الماشية في تلك المنطقة سبع مرات بشكل كامل، أواخر العام الماضي، ومطلع العام الجاري، في محاولة لاجتثاث الوجود الفلسطيني من المنطقة

وفا

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