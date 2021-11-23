الاحتلال يقتحم مخيم شعفاط

الوكيل الإخباري-اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، مخيم شعفاط للاجئين شمال شرق القدس.

اضافة اعلان



وأفاد شهود عيان لـ"وفا"، بأن قوات الاحتلال اقتحمت شارع عناتا في المخيم، وأزالت يافطات وصور الشهيد فؤاد أبو شخيدم المعلقة أمام منزله، وأرهبت الأهالي والمواطنين، وأعاقت حركة مرور المركبات، وأطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع بكثافة بعد انسحابها.



يذكر أن أبو شخيدم (42 عاما) من مخيم شعفاط في القدس المحتلة، استشهد قبل يومين برصاص الاحتلال قرب باب السلسلة، أحد أبواب المسجد الأقصى المبارك.

وفا